Malaise dans la police : déjà neuf suicides depuis le début de l'année

La mobilisation des Gilets jaunes n'a rien arrangé. "Ils n'ont plus de jours de repos, s'indigne Rocco Contento, du syndicat Unité SGP Police FO sur LCI. En région parisienne, on travaille sur un cycle de repos d'un week-end toutes les six semaines, et ça ne s'arrange pas avec les Gilets jaunes." De fait, à la mi-décembre 2018, avait émergé le mouvement des Gilets bleus, mobilisation de forces de l'ordre pour protester contre l'explosion du nombre d'heures supplémentaires non payées (quelques 20 millions d'euros pour un montant total de 274 millions d'euros).