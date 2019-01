Malgré l'incendie, France Bleu Isère reprend l'antenne à 17h depuis les locaux de France 3

L'incendie a été signalé dans la nuit, vers 2h30 du matin. Les flammes étaient en train de ravager le rez-de-chaussée du siège de France bleu Isère, à Grenoble, c'est ici que l'on trouve notamment les studios de diffusion de la radio. Aucun salarié n'était heureusement présent dans les locaux mais les dégâts sont importants et empêche toute diffusion ce matin.





Sur place, deux départs de feu ont été constatés, confirmant la crainte d'un incendie criminelle, alors que la défiance envers les médias n'a jamais été aussi importante. "La porte a été fracturée et quand on voit comment elle l'a été, on pense que les personnes étaient bien équipées pour la forcer", a indiqué Nicolas Crozel, journaliste à France Bleu Isère, à nos confrères de France Info. "C'est un incendie incontestablement criminel."