Manche : trois enfants décèdent après le chavirage d'un bateau

Une vedette de type pêche-promenade s'est retournée ce lundi après-midi près des côtes d'Agon-Coutainville (Manche), provoquant la mort de trois enfants de 7, 9 et 13 ans selon les sapeurs-pompiers. Le drame serait survenu vers 15h30 à environ 800 mètres de la plage de Passous, face à l'école de voile d'Agon Coutainville. Les trois adultes qui accompagnaient les enfants ont été projetés en mer et ont pu être secourus par deux vedettes de la SNSM et un hélicoptère de la sécurité civile. Ils sont indemnes ou légèrement blessés.





Les trois victimes, deux fillettes et un garçon restés prisonniers de la cabine, étaient en arrêt cardiaque lorsqu'elles ont été prises en charge par les secours et n'ont pu être réanimées. "La vedette ainsi que tous les passagers ont été ramenés sur la plage de Passous où ils ont été pris en charge, en état d'urgence, par les équipes médicales et les pompiers", conclut le communiqué de la préfecture maritime.