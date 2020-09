"Une insulte a tous les élus" : le maire délégué de Port-Bail raconte son agression

Son agression l'a profondément marqué. Ce jour-là, Francis d'Hulst, maire-délégué de Port-Bail-sur-Mer, aperçoit trois jeunes campeurs installés dans le lieu-dit des Sapinettes. Pourtant, le camping est interdit à cet endroit en bordure de plage. Un feu est également allumé. L'élu avertit alors les contrevenants avec un arrêté municipal pour leur informer qu'ils doivent quitter la zone. Mais le lendemain, le 8 août, il constate qu'ils sont toujours là et la situation dégénère alors que Francis d'Hulst revient à leur rencontre. "Je me suis dirigé vers ma voiture et j'ai senti que, derrière moi, quelqu'un me coursait. J'ai reçu deux coups à la nuque".