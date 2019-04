Manche : recherché pour avoir tué un enfant de 2 ans, le chauffard présumé se rend à la gendarmerie

La gendarmerie de Saint-Hilaire du Harcouët et la brigade de recherches d'Avranches ont été saisies de l'enquête. Une information judiciaire a été ouverte mardi pour déterminer précisément les circonstances du drame. Le mis en cause a été mis en examen "des faits d'homicide involontaire avec délit de fuite et placé sous contrôle judiciaire", ajoute le parquet.





Interrogé par Normandie Actu, le père du petit garçon avait appelé l'automobiliste en question à se présenter à la police. "Quand je l'ai retrouvé dans le fossé, il était inanimé", racontait-il. "Aujourd'hui, la tristesse a laissé place à la colère. Même si notre enfant n'avait rien à faire là, on ne peut pas laisser un petit garçon comme ça, comme un animal. Un accident, ça arrive. Mais il faut reconnaître sa faute. Notre fils aurait peut-être pu être sauvé si la personne s'était arrêtée."