Manifestant blessé à la tête à Rouen : que s'est-il passé ?

Les vidéos et photos captés par les manifestants nous permettent de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Nous sommes en plein coeur du centre-ville, au croisement de la rue Jeanne d'arc et de celle du gros Horloge.

Que s'est-il passé ? "Nous n'avons pas compris, lâche tout bonnement cet homme de 49 ans. La manifestation se déroulait dans le calme, il n'y avait pas de dégradations, au pire quelques tags et les policiers ont déboulé de la rue du gros Horloge au niveau du cortège des Gilets jaunes". Il estime qu'"ils ont voulu couper la manifestation parce qu'on était trop. Imaginez, le cortège allait du Palais de justice jusqu'au pont Guillaume Le Conquérant", à plus d'un kilomètre de là.

D'autres vidéos permettent d'observer l'altercation de plus près. La vidéo ci-dessus débute après la détonation. Un policier tente de faire reculer les manifestants et gaze une première ligne à bout portant. Parmi les personnes visées, on retrouve Denis, reconnaissable à son manteau à capuche kaki et ses cheveux blancs.

Celle ci-dessous nous livre un autre angle et la suite des événements. Les manifestants réclament que les policiers quittent la manifestation, un policier agrippe Denis pour le faire reculer. Une altercation plus musclée a ensuite lieu, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogènes, de coups de matraque et de coups de pied. "On voit un gars donner des coups de parapluie aux flics, et vraiment on dirait que le dernier coup arrive sur la tête du gars blessé", note un internaute en commentaire. Denis apparaît cependant quelques secondes après, sans blessures. Il invective les policiers puis disparaît du champ. Un nuage de lacrymogène envahit par la suite les lieux. On le retrouve plus tard titubant et blessé.