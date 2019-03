Manifestante blessée samedi à Nice : que s'est-il passé ?

Geneviève Legay manifestait dans un lieu inclus dans le périmètre de sécurité établi par la préfecture. Après deux sommations, les policiers ont chargé pour disperser les manifestants. Sur une photo, on voit la septuagénaire chuter et elle n'était pas en contact immédiat avec un policier. Mais que disent les premiers éléments de l'enquête ? Qu'en est-il de son état de santé ?



