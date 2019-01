Manifestation des gilets jaunes : l'ancien boxeur s'est rendu à la police

L'homme qui a frappé des gendarmes lors de la dernière manifestation des gilets jaunes se nomme Christophe Dettinger. Ancien boxeur professionnel de 37 ans, ce dernier s'est présenté lui-même aux enquêteurs de la Sûreté de Paris. Ses images s'en prenant aux forces de l'ordre sur la passerelle Senghor avaient fait le tour du monde. Depuis ce drame, l'ensemble du monde de la boxe est désolidarisé et a dénoncé les actes violents de l'ancien champion.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.