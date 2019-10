Manifestation des pompiers : plusieurs blessés et six interpellations

JT 13H - Des milliers de pompiers sont descendus dans les rues de Paris pour exprimer leur malaise profond. Une manifestation qui s'est terminée avec des heurts avec les policiers, alors que d'habitude, ces deux corps sont dans le même camp.

La manifestation des pompiers du 15 octobre 2019 à Paris s'est achevée par des incidents violents. Plusieurs pompiers ainsi que trois membres des forces de l'ordre ont été blessés. Des deux côtés, chacun reconnaît une part de "responsabilité" dans cette situation. Les syndicats des pompiers, quant à eux, assurent qu'ils ne sont pas à l'origine des affrontements. Pourtant, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'interpellation de six pompiers pour violence ou jet de projectiles.



