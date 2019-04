Gilets jaunes, syndicats, "black blocs"... à quoi s'attendre pour les manifestations du 1er mai ?

Du côté des forces de l'ordre, on se prépare à des éventuels débordements. Selon nos informations, environ 3000 CRS et gendarmes mobiles seront mobilisés dans la capitale (sur quelque 6000 dans tout le pays). Le préfet de police Didier Lallement a pris lundi matin un arrêté de fermeture des établissements installés sur le parcours de la manifestation. Le 1er Mai, "on sait bien que les ultras violents, ultragauche, mais aussi des ultras jaunes viendront pour casser sur Paris et pas seulement sur Paris", a déclaré le ministre de l'intérieur Christophe Castaner, vendredi dernier au micro de France Info. Le 1er mai 2018, plus d'un millier de casseurs étaient présents dans le défilé, selon la police, et des heurts avaient éclaté entre manifestants et forces de l'ordre.





Dans la lignée des précédentes manifestations des Gilets jaunes, de nombreux contrôles préventifs sont d'ores et déjà prévus dans les gares, les stations de métro ainsi que sur la voie publique. Selon nos informations, les forces de l'ordre surveilleront tout particulièrement les trains et les voitures en provenance de l'étranger. Lors des événements, près d'un millier de policiers seront déployés aux portes de Paris, à proximité des gares, des parkings et des bois parisiens. Quinze commissariats seront dédiés au traitement judiciaire des gardes à vue.





Les syndicats, eux aussi, se montrent prudents concernant le bon déroulé de la journée. "Depuis 2016 on est confronté à ce qu'on appelle des casseurs qui perturbent les manifestations syndicales à tel point que parfois certains de nos camarades hésitaient à venir manifester", a confié Yves Veyrier, secrétaire général de Force Ouvrière.