Manifestations du 1er mai à Paris : des restes d'animaux retrouvés dans les canons à eau utilisés par les CRS

On connaît enfin l'origine de l'odeur très nauséabonde dégagée le 1er mai dernier par les canons à eau des CRS. Selon les informations du Parisien et de Streetpress, publiées dimanche 30 septembre, il apparaît que les manifestants ont été aspergés par un mélange d'eau et... de restes d'animaux morts.





Une substance composée, d'après nos confrères, de poudre de cornes et de sabots de bovins, de sang, d'os et de plumes broyés. Et dont l'ajout dans les canons à eau a été confirmé par la Direction générale de la police nationale (DGPN). Mais cet additif n'a pas, d'habitude, pour fonction première d'être utilisé pour disperser une foule.