Marignane : les voleurs d'essence brouillaient le signal GPS des avions pour leur trafic

Depuis deux ans, certains pilotes devaient naviguaient à vue au moment de l'atterrissage à l'aéroport de Marignane. En cause, d'étranges pannes de GPS régulières et récurrentes. Des conducteurs de camions auraient utilisé un puissant brouilleur pendant leur passage dans une raffinerie située à proximité pour une opération de trafic de carburant. Christian Nicolaï, le directeur du service régional de l'ARNF, nous raconte le déroulement des faits.



