Marne : quatre morts dans une collision sur un passage à niveau

Un terrible accident s'est produit ce lundi 15 juillet matin dans la Marne. Une assistante maternelle et trois enfants sont morts. Leur voiture a été percutée par un TER sur un passage à niveau, qui n'était pas pourtant réputé dangereux. Quatre passagers du train ont été légèrement blessés. Vingt-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés et un centre d'accueil psychologique a été installé pour les familles des victimes, ainsi que pour les passagers du train.



