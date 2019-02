Marseille : grimés en policiers, trois individus tentent de braquer un fonctionnaire de la BAC

Les trois faux policiers prennent alors la fuite à bord de leur véhicule vers l'autoroute A7, poursuivis par le fonctionnaire en civil. Ils seront finalement interpellés dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne par une patrouille de la brigade canine. Arrêtés, les trois hommes déclarent être poursuivis par un homme armé, mais la brigade présente sur place, était déjà informée de la mésaventure de leur collègue.





Résultat : les trois hommes âgés de 19, 25 et 29 ans, "très, très défavorablement connus des services de police" et qui ont déclaré avoir fait ça "pour rire" sont placés en garde à vue. "Pris dans un guet-apens, le policier a fait preuve d'un incroyable sang-froid et de professionnalisme", a salué la DDSP.