Marseille : ils suivent leur GPS... et plongent avec leur voiture dans le Vieux-Port

Il y a des histoires tellement folles que l'on sait d'avance qu'elles sont fausses, comme la légende, très connue à Marseille, de la sardine qui boucherait le Vieux-Port. Et puis il y a les histoires tellement folles qu'on les imagine fausses, mais qui sont on ne peut plus vraies.

Le site du quotidien régional précise que l'accident a eu lieu à hauteur du quai Marcel-Pagnol, que le conducteur a pu s'extirper in extremis de sa voiture, et que celle-ci a été repêchée quelques heures plus tard.

Comble de l'ironie : cette mésaventure, bien que très singulière, était déjà arrivé à d'autres il y a à peine quatre mois, exactement au même endroit. Trois personnes à bord d'une Citroën C5 avaient eux aussi trop fait confiance à leur GPS et avaient fini à l'eau. Gênés par la pluie, et finalement indemnes, ils avaient ensuite expliqué avoir confondu la mer avec "une flaque d'eau". Cela ne s'invente pas non plus.