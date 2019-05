Marseille : la mère du petit Osnachi dit "ne pas connaître" le ravisseur de son enfant

L'histoire s'est bien terminée, mais elle aurait pu connaitre une fin tragique. Dimanche 5 mai, un petit garçon de deux ans avait été enlevé par un mystérieux ravisseur, lequel serait arrêté quelques heures plus tard dans un hôtel à Valence. Dans un premier temps, l'homme n'avait pas été en mesure d'expliquer son geste, mais avait assuré plus tard qu'il était le père de l'enfant. Invitée ce jeudi matin sur Europe 1, la mère du petit Osnachi a réagi, en réfutant ses dires. "Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je ne sais pas pourquoi il a pris mon enfant", a-t-elle dit. L'homme a été depuis mis en examen et placé en détention provisoire.





La mère du petit a tenu également à remercier l'engagement des forces de l'ordre qui lui ont permis de le retrouver sain et sauf. "Je remercie aussi le travail de la police et toutes les personnes qui m'ont permis de retrouver mon enfant". Confiant également avoir prié à une issue positive : "Je suis tellement reconnaissante envers Dieu et les gens de ce pays qui m'ont aidée à retrouver mon enfant."