Marseille : le ravisseur du petit garçon de 2 ans mis en examen et écroué

Le ravisseur du petit garçon enlevé dimanche 5 mai sur la Canebière a été mis en examen et placé en détention provisoire dans la nuit de mardi à mercredi. Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" de mineur de moins de quinze ans a été ouverte, a indiqué le procureur. Devant les enquêteurs de la police judiciaire, l'homme a tenu des propos confus et contradictoires, rapporte Xavier Tarabeux. Le mystère reste entier : cet homme sans revenus et sans profession, vivant chez ses parents, n'a pas été en mesure d'expliquer son geste, ni pourquoi il s'est rendu à Valence, a confié une source proche du dossier.





Le ravisseur du garçon de 2 ans a été interpellé, toujours le 5 mai, dans une chambre d'hôtel proche de la gare de Valence, où se trouvait le petit garçon, endormi tout habillé sur le lit. Il s'agit d'un homme déjà condamné pour des vols et qui n'est "pas très bien dans sa tête", "pas équilibré", selon cette source.