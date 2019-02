Marseille : plusieurs blessés dans une agression au couteau, le suspect tué par la police après une fusillade

Une agression au couteau a fait au moins deux blessés, mardi à 16h45, dans le quartier de la Canebière, à Marseille. Selon nos informations, le pronostic vital de ces deux passants blessés n'est pas engagé. L'auteur présumé de l'agression a été tué après une fusillade avec des policiers venus en renfort. Arrivés sur place, les forces de l'ordre ont vu cet individu pointer une arme vers eux et ont riposté.





Une troisième personne a été blessée au niveau des jambes par des éclats de balles, a précisé une autre source policière. On ignore à cette heure si la balle en question a été tirée par la police ou le suspect.





Selon une source proche de l'enquête à LCI, l'auteur présumé est né en 1983 et est inconnu des services du renseignement territorial, mais a déjà été condamné pour meurtre.





L'agression s'est produite à l'intersection entre la Canebière, principale artère du centre-ville, et la rue de Rome, extrêmement fréquentées à cette heure. Le secteur est bouclé de l'angle de la rue de Rome à l'angle du boulevard d'Athènes, et d'importantes forces de pompiers et de police sont présentes, ainsi que le procureur de la République et le maire LR de Marseille Jean-Claude Gaudin.