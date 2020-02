Marseille : une ado de 15 ans meurt électrocutée après la chute de son téléphone dans son bain

C'est le deuxième drame du genre dans les Bouches-du-Rhône en un mois et demi. Le 15 décembre dernier, une fillette de 9 ans est décédée dans des circonstances similaires à Vitrolles. Alors qu'elle prenait son bain, son téléphone, branché à une prise électrique, lui a échappé des mains et est tombé dans l'eau. L'enfant, électrocutée, n'a pas survécu à la décharge.

Entre octobre et janvier, deux femmes dans les Ardennes et le Jura et une autre adolescente dans le Pas-de-Calais ont perdu la vie de la même façon. Et ce malgré, l'alerte émise par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur le danger d'utiliser un téléphone en cours de chargement dans une salle de bain.

Selon l'Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE), chaque année, 40 décès par électrocution en moyenne sont recensés en France et environ 3000 électrisations (choc électrique sans conséquence mortelle) sont comptabilisés.