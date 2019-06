Meurtre d'Alexia Daval : le témoignage des parents

La famille et les proches d'Alexia Daval attendaient depuis presque deux ans des aveux de la part de Jonathann Daval. Ils ont enfin connu la vérité en assistant à la reconstitution du meurtre qui s'est déroulée dans la matinée de ce lundi 17 juin 2019. La vérité était douloureuse, car Jonathann Daval, le mari qui était à leurs côtés pendant les marches blanches et les hommages, était le seul responsable de ce meurtre.



