Meurtre d'Olivier à Rouen : une montée de violences qui inquiète

JT 20H - Trois mineurs ont été interpellés à Rouen. Ils sont soupçonnés d'appartenir à une bande qui sème la terreur dans un quartier de la ville. Ils sont aussi suspectés d'avoir tué un homme.

Dans la semaine du 9 septembre, Olivier Quenault, 47 ans, a été retrouvé mort dans un parc en plein centre ville de Rouen. Dénudé, le visage mutilé, un déchaînement de violences incompréhensible pour les riverains. Très vite, la police soupçonne un groupe de mineurs habitué des lieux, des individus violents. Deux d'entre eux ont été mis en examen et incarcérés. Un troisième est en garde à vue depuis mercredi 18 septembre.



