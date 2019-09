Meurtre dans les jardins de l'Hotel de ville de Rouen : deux mineurs mis en examen pour "homicide aggravé"

ENQUÊTE - Le jeune homme âgé de de 17 ans qui avait été a été interpellé jeudi 12 septembre dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un homme, dont le corps avait été retrouvé deux jours plus tôt dans les jardins de l'Hôtel de ville de Rouen a été déféré vendredi soir. Deux autres mineurs ont été interpellés le week-end du 14 septembre avant d'être eux aussi mis en examen pour homicide aggravé et incarcérés. Une quatrième suspect, lui a aussi mineur, a été interpellé mardi 17 septembre.

Parmi ces quatre suspects, deux ont d’ores et déjà été mis en examen et incarcérés, fait savoir ce mercredi le parquet de Rouen, un a été laissé libre et le dernier serait toujours auditionné.

Une semaine et un jour après la découverte du corps d'un homme dans les jardins de l'Hotel de ville de Rouen (Seine-Maritime), quatre mineurs, soupçonnés d'être impliqués dans ce crime, ont été interpellés par les policiers. Un avait été arrêté le 12 septembre, deux autres durant le week-end et le dernier mardi 17 septembre.

La victime, dont le corps avait été retrouvé nu et le visage roué de coups le mardi 10 septembre, travaillait selon nos confrères comme second de cuisine dans un restaurant de Rouen et était "passionné de fléchettes". Il connu pour être "sans histoire" et "sans aucun antécédent judiciaire", d'après la police judiciaire de Rouen. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet pour homicide volontaire.