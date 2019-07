Meurtre dans un cimetière à Estagel : l'examen du corps de la victime a révélé des traces de violences sexuelles

Selon le procureur de la République, le corps de la victime a été retrouvé allongé à terre et cinq blessures par arme blanche, "un couteau pointu", ont été constatées. Deux d'entre elles sont "des entailles profondes" dont l'une a touché la jugulaire gauche et le larynx de la jeune fille. D'après les premiers résultats, le décès est lié à une asphyxie dont l'origine n'est pour le moment, pas déterminée. Le procureur a exclu des traces de lutte.





En effet, elle pourrait être la conséquence de la blessure à la jugulaire et il s'agit alors d'une "embolie gazeuse", selon le procureur. Ou bien, l'asphyxie est le résultat une "suffocation mécanique : une pression exercée sur la bouche et le nez", a détaillé Bruno Albouy. Des expertises biologiques doivent encore être réalisées et celles-ci devraient permettre de préciser l'origine du décès qui a eu lieu dans le cimetière communal "entre 3H et 5H du matin".