Meurtre de deux touristes scandinaves au Maroc : la piste terroriste envisagée

Elles étaient parties un mois en vacances ensemble et ont été sauvagement assassinées lundi dernier, à une dizaine de kilomètre d'Imlil, dans le sud du Maroc. Depuis le meurtre de deux jeunes touristes scandinaves dans cette région montagneuse isolée et non-surveillée, les autorités marocaines ont interpellés quatre personnes, et la piste terroriste est désormais privilégiée.