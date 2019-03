Meurtre de Marie-Bélen à Marseille : l'auteur des coups toujours recherché, la police lance un appel à témoins

Dans un communiqué lundi soir, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, déclare : "C'est avec une immense émotion que j'apprends l'assassinat d'une jeune femme aixoise, poignardée hier soir devant l'hôpital de La Timone. Ce geste criminel endeuille notre ville. Je demande à la police et à la justice de tout mettre en oeuvre pour retrouver le coupable dans les meilleurs délais afin qu'il soit jugé et puni à la hauteur de l'horreur de son acte. Je m'associe à la douleur des parents et des proches de cette jeune étudiante en anthropologie à Aix-en-Provence et, au nom des Marseillaises et des Marseillais, je leur adresse mes plus sincères condoléances."





Le doyen de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille s'est également exprimé sur Twitter après cet homicide.