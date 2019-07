Meurtre de Prescillia à Estagel : une semaine après le drame, une cérémonie en soutien à la famille mais pas d'interpellation

Depuis la découverte du corps sans vie de Prescillia G., 40 enquêteurs de la brigade de recherches de Rivesaltes, épaulée par la section de recherches de Montpellier, sont mobilisés pour mener les investigations. Une centaine de personnes au total ont été entendues mais les militaires n'ont procédé, à cette heure, à aucune interpellation.





Mardi dernier, le parquet de Perpignan a donné des précisions sur les circonstances de la mort de la jeune femme qui "souffrait d'un déficit intellectuel et d'un handicap moteur léger". Prescillia G. "a succombé à une asphyxie après une agression sexuelle et cinq coups de couteau". Si la jeune fille n'a pas été violée, "on peut parler d'agression sexuelle ou tentative d'agression sexuelle" au vu du fait qu'elle avait "le bas du corps dénudé" et portant "une ecchymose", selon le procureur adjoint.





Prescillia, qui vivait avec sa mère, son beau-père et sa fratrie à Estagel, et venait d'avoir 18 ans en mai, avait assisté samedi soir au bal des pompiers, avant que sa disparition ne soit signalée à 3 heures du matin.