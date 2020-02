Meurtre de Vanille : l'avocate de la mère met en cause le département, qui dénonce des propos "indécents"

Des propos qui ne passent pas. Alors que Nathalie Stephan, maman de la petite Vanille, retrouvée morte dans un conteneur à vêtements, a été placée en détention pour le meurtre de sa fille, son avocate, Me Olivia Brulay évoque l'état d'esprit de sa cliente dans le Courrier de l'Ouest. Et revient sur les raisons qui, selon elle, expliquent ce geste. L'avocate évoque notamment le refus de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de maintenir Nathalie Stephan dans ce centre maternel. Le département du Maine-et-Loire lui, dénonce "des propos indécents".

Pour Me Brulay, qui suit Nathalie Stephan depuis neuf mois, la mort de la petite Vanille laisse sa mère, "dévastée". "Elle est en état de choc, elle ne réalise pas ce qui s'est passé (...) elle garde le silence", explique l'avocate. Pour elle, la décision de signifier à Nathalie Stephan son départ du centre maternel d'Angers en décembre dernier, l'a laissée dans un "immense sentiment d'abandon et d'isolement".