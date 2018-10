Meurtre du directeur général adjoint de la mairie de Rodez : le suspect mis en examen et écroué

Le drame s'est noué vers 10h30 jeudi dans la rue Camille Douls longeant la mairie de Rodez (Aveyron). Le directeur général adjoint des services à la ville, en charge notamment de la police municipale, a été mortellement poignardé.





Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme s'est jeté sur lui, lui assénant plusieurs coups de couteau. Pascal Filoé, père de trois enfants, a été transportée "en état d'urgence absolue" à l'hôpital de Rodez. Il a succombé à ses blessures quelques heures après.





L'agresseur présumé, connu des services de police pour des faits de droit commun, a été rapidement interpellé. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Âgé de 39 ans, il était arrivé il y a quelques mois à Rodez. Selon nos informations, son chien, considéré comme dangereux, lui aurait été retiré il y a une semaine suite à une verbalisation des services de la ville. Depuis, il avait menacé des agents de la ville et de la police municipale. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il aurait agi par vengeance. "Comme il avait des antécédents (judiciaires), on ne pouvait pas lui délivrer une autorisation pour avoir cette catégorie de chien", a indiqué à l'AFP Christian Teyssèdre, maire de Rodez.





En avril, "il était venu casser la porte en verre de l'entrée de l'hôtel de ville. Et depuis, il n'a cessé de nous menacer physiquement. Les menaces étaient régulières", a précisé le maire, qualifiant le suspect de "quelqu'un de particulier".

Dans ses aveux, le suspect "rendait Pascal Filoe responsable", a confirmé vendredi le vice-procureur Cherif Chabbi à l'AFP, qui parle de "rancoeur après la disparition de son chien". L'autopsie en cours à l'institut médico-légale de Montpellier déterminera combien de coups de couteau ont été portés à la victime qui a été frappée "aux bras, à l'abdomen et au bas-ventre"