Meurtres à l'arbalète en Allemagne : un pacte suicidaire sur fond d'imagerie médiévale ?

Deux des trois victimes retrouvées dans l'auberge de Passau ont été tuées d'un carreau d'arbalète dans le coeur, selon les résultats préliminaires des autopsies communiqués mardi par la police bavaroise. Il s'agit de l'homme de 53 ans et d'une femme de 33 ans, tous deux allongés sur un lit, main dans la main et vêtus de noir. D'autres carreaux ont ensuite été tirés post-mortem, dont certains dans la tête, probablement par la troisième victime, une femme de 30 ans, Farina C., qui se serait ensuite suicidée à l'arbalète en se tirant un carreau dans le cou.





Les testaments des deux victimes allongées sur le lit ont aussi été retrouvés dans la chambre de l'auberge, selon la presse locale. "Aucun élément ne montre qu'il ait pu y avoir une dispute entre les personnes présentes" dans la chambre, a précisé la police bavaroise mardi, suggérant ainsi que la thèse d'un pacte suicidaire entre les personnes était la plus probable. "Des examens pour déceler la prise éventuelles de médicaments, d'alcool ou de stupéfiants ont été diligentés", a-t-elle ajouté.





Les enquêteurs examinent aussi un pickup blanc, un archer dessiné dessus, à bord duquel les trois personnes étaient arrivées à l'auberge, depuis l'Autriche où selon le parquet, elles se seraient procuré les arbalètes. Elles avaient réglé en espèces trois nuits. C'est une femme de chambre qui a découvert samedi matin les trois corps.





Les résultats des autopsies des deux autres victimes, retrouvées à 600 km plus au nord chez Farina C., ne sont pas encore connus, mais elles n'ont pas été tuées à l'arbalète, selon les enquêteurs, et il n'y avait pas de traces de violence. Âgées de

35 ans, il s'agit selon la police d'une institutrice et de la compagne de Farina C. retrouvée à Passau. L'autre femme décédée est une jeune boulangère de 19 ans.