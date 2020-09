Moha La Squale accusé d’agressions sexuelles : le rappeur visé par une 4e plainte

Au journal Le Monde, elles ont raconté leurs relations avec Moha La Squale, ponctuées d'insultes et de violences. "J'avais des marques sur le front, je n'avais pas pu aller au travail parce que j'étais détruite. On ne peut pas y aller avec la pommette gonflée, même si ce ne sont pas des bleus, ça se voit", a par exemple raconté l'une d'elles au quotidien.

Il a été l'une des grandes révélations de l'année 2018 avec son premier album Bendero, plébiscité par le public (disque d'or, plus de 50.000 exemplaires vendus) et par la critique.

Nommé aux Victoires de la musique 2019, Moha La Squale est passé par le Cours Florent pour devenir comédien, pour finalement se faire repérer avec des "freestyles" postés sur Facebook et YouTube, où on le voit rapper dans sa cuisine ou dans son quartier de "La Banane" à Ménilmontant, dans le XXe arrondissement de la capitale. Il y racontait la rue, son quotidien et sa vie d'avant, lorsqu'il était dealer et avait été en prison.

Dans l'émission, il déclarait dans l'émission Clique sur Canal + être allé en prison à deux reprises en 2013 "pour des bêtises, des grosses bêtises".