Montpellier : arrêté d'urgence et hospitalisé d'office, un adolescent rêvait d'une tuerie de masse dans un lycée

Lors de l'interpellation de l'adolescent, le jeudi matin, le domicile a été inspecté, sans qu'aucun élément matériel ne soit découvert. Quant à l'arme de service mentionnée plus haut, elle était, comme l'indiquent les conditions réglementaires, conservée dans un coffre et non chargée. Après un examen psychiatrique, le jeune garçon a été placé d'office dans un hôpital psychiatrique.





"Il avait effectivement l'idée d'une tuerie de masse ou d'une prise d'otage avant de se faire tuer, même si le projet reste nébuleux. Il est très dépressif et ne semble pas attacher une réelle importance à la vie. Compte tenu de sa proximité avec l'arme, on ne peut pas exclure qu'il ait pu passer facilement à l'acte s'il avait été déterminé à s'en emparer", a indiqué une source proche du dossier au Midi Libre.