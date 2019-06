Morbihan : un petit garçon de 3 ans décède après avoir chuté dans un puits

C'est un dramatique accident qui a eu lieu jeudi dans la commune de Bubry dans le Morbihan. A l'heure du goûter, un petit garçon qui se trouvait avec son frère de 8 ans au domicile de ses grands-parents a disparu.





Après l'avoir cherché pendant une heure environ en vain, les parents du garçonnet de 3 ans ont appelé les secours. A 18 heures, les gendarmes sont arrivés sur place et ont, dans la maison, le jardin et sur tout le secteur recherché l'enfant. Un hélicoptère et un chien spécialisé dans la recherche des personnes disparues étaient en direction de Bubry, quand le corps du garçon a été repéré au fond d’un puits situé dans le jardin. Il était 19 h 30 environ.





Appelés en urgence les pompiers du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (Grimp) sont parvenus à remonter vers 1 heure l'enfant qui avait fait une chute de 13 mètres dans ce puits. Il était trop tard.