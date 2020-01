Morbihan : une femme retrouvée morte chez elle, le visage en partie dévoré par ses chiens

Le médecin a pu établir que le décès de cette femme, née en février 1958, remontait à plusieurs jours. "Cette femme vivait seule, elle se faisait livrer ses courses. Elle avait par ailleurs un handicap au bras et à la jambe, poursuit la source proche de l'enquête. La piste criminelle a été exclue et la mort naturelle, privilégiée. Il n'y avait pas d'effraction au domicile, les portes et fenêtres étaient fermées et la victime ne portait pas de traces de coups".

Cité par nos confrères, Michel Pichard, adjoint au maire de Ménéac. assure que la victime "n’avait pas de famille connue" et qu'"elle ne souhaitait pas bénéficier d’aide de la part de commune".

"La dizaine de chiens de la sexagénaire a été prise en charge par Chenil Service qui dispose d’une convention signée avec la mairie de Ménéac", détaille Ouest France. On ignore où ils se trouvaient une semaine après les faits.