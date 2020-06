Un policier noir traité de vendu : "Faut-il porter l'uniforme républicain par rapport à sa couleur ?"

"Tout d'abord, je voudrais apporter un énorme soutien à mon collègue qui a subi ces invectives, qui sont ignobles et terribles", a-t-il dit sur le plateau d'Audrey Crespo-Mara (voir vidéo en tête de cet article). "En 2020, est-ce un problème d'être policier et noir ? Faut-il porter l'uniforme républicain par rapport à sa couleur ? C'est cette France que l'on veut ?" Selon ce policier, certains manifestants portaient un discours anti-raciste "pour l'être ensuite avec les autres". "Cela m'a choqué, cela m'a fait mal. Ce n'est pas la vision de la France que j'aime. Ceux qui veulent de la diversité mais dénoncent la diversité (dans la police, ndlr) se tirent une balle dans le pied."

Le policier dans les Hauts-de-Seine en est convaincu : "La police française n'est pas raciste". "Mon institution n'est plus celle d'il y a trente ans", explique-t-il. Cependant, "il y a des comportements déviants, le nier serait un mensonge. Tous les comportements contraires à nos valeurs et à notre déontologie doivent être sanctionnés. Et ils le sont." Au sein de la police également, les propos déplacés dont Abdoulaye Kanté a déjà fait l'objet ont eux aussi été sanctionnés. "Les remarques désobligeantes d'un collègue, je les ai dénoncées, et l'institution a été très réactive."