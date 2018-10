Mort d’Adama Traoré : l'expertise de synthèse exonère les gendarmes, la famille en rejette les conclusions

Pour expliquer le décès, les experts décrivent un enchaînement de réactions, s'appuyant notamment sur les différentes pathologies dont le jeune homme souffrait : un"trait drépanocytaire" pour lequel il avait été diagnostiqué et une" sarcoïdose de stade 2" dont il ignorait l’existence, explique Le Monde. C’est la fuite d’Adama Traoré, qui s'était ensuite réfugié dans l’appartement où il sera interpellé, qui est, selon les médecins, à l’origine du processus fatal, écrit ainsi le journal. "Pendant environ quinze minutes, il s’ensuit une course-poursuite pendant laquelle M. Traoré est exposé à un effort et à un stress intenses", font valoir les médecins qui s’appuient sur le témoignage de l’occupant de l’appartement dans lequel il a été arrêté et qui avait décrit son essoufflement.





Les experts notent par ailleurs la température élevée en ce mois de juillet qui a pu jouer un rôle. "Le décès de M. Adama Traoré résulte donc de l’évolution naturelle d’un état antérieur au décours d’un effort", concluent-ils, affirmant que le "pronostic vital était déjà engagé" à son arrivée dans l’appartement.