Décès d'Ange Dibenesha, hospitalisé après d'un contrôle routier : enquête ouverte, une autopsie aura lieu lundi

FAIT DIVERS - L'annonce du décès d'Ange Dibenesha a suscité un vif émoi sur Twitter. Et elle a soulevé de nombreuses interrogations via le hashtag #Justicepourange. Ce jeune homme de 31 ans, originaire de Grigny (Essonne), avait été hospitalisé à la suite d'un contrôle routier, sa mère déplore avoir été laissée sans nouvelles. Il était porteur de cocaïne et était connu sous plusieurs identités, selon nos informations.