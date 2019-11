Mort d’Elisa P., attaquée par des chiens : "Ma femme était dévorée de partout", témoigne son compagnon

Samedi dernier, il a perdu sa femme et le petit garçon qu’elle portait et qu’il avait choisi d’appeler Enzo. Quelques jours après le drame, le compagnon d’Elisa P. livre un témoignage poignant sur ses derniers échanges avec sa moitié et décrit, la voix empreinte d'émotion, ce qu’il a vu en arrivant sur place.

Le 16 novembre, Elisa, 29 ans et enceinte de six mois promène l’un de ses chiens prénommé Curtis, un American staff, en forêt de Retz, dans l’Aisne. "Ma femme m’a appelé au travail pour me dire qu’elle était attaquée par plusieurs chiens, qu’elle n’arrivait pas à tenir Curtis, qu’elle se faisait mordre par les chiens aux bras et à la jambe. Je lui ai dit de lâcher Curtis et j’ai quitté mon travail, j’ai pris la route", raconte cet homme endeuillé à LCI.