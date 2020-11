Mort d'Elisa Pilarski : l'ADN a parlé, c'est bien le chien Curtis de son compagnon qui l'a tuée

Pour identifier le ou les animaux responsables, des prélèvements génétiques avaient alors été effectués sur 67 chiens : les cinq American Staffordshire d'Elisa Pilarski et de son compagnon Christophe Ellul, et 62 autres de l'association le Rallye La Passion, organisatrice de la chasse à courre qui se déroulait au moment de la mort de la jeune femme.

Curtis a tué Elisa Pilarski. Il n’y a pas de contestation possible sur le scénario du drame - Me Demarcq, avocat du maître d'équipage du Rallye La Passion

D'après Guillaume Demarcq, avocat du maître d’équipage du Rallye La Passion, "il n’y a plus, si tant est qu’il y en ait eu un jour, de mystère Elisa Pilarski." "Curtis a tué Elisa Pilarski. Il n’y a pas de contestation possible sur le scénario du drame", a-t-il dit à l'AFP. "Rien ne peut arrêter ce chien quand il commence à mordre." "Elisa et Christophe Ellul se connaissaient depuis peu de temps, elle n'était pas là quand il a dressé Curtis, n'a jamais vécu avec ce chien et n'avait jusqu'alors pas eu l'occasion d'être seule avec lui", a souligné Cathy Richard, avocate de la mère d'Elisa Pilarski.