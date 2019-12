Mort d'Elisa Pilarski : le message poignant de Christophe, un mois après le décès de sa compagne

C'est lui, qui, le samedi 16 novembre en milieu d'après-midi en forêt de Retz près de Saint-Pierre-Aigle dans l'Aisne, avait retrouvé sa femme dans un ravin, "dévorée" par les chiens. Ce lundi, un mois après le décès d'Elisa Pilarski, et alors que les résultats des prélèvements effectués sur 67 canidés ne sont toujours pas connus, Christophe a posté sur Facebook un message pour sa compagne et pour leur futur enfant qu'elle portait et qui devait naître dans trois mois.

"Voilà un mois qu'Enzo et toi n'êtes plus là mon cœur... Un mois que je regrette d'être parti travailler. J'aurais voulu être là pour te protéger, comme je te l'avais promis. Et même si je n'avais pu rien faire je serais au moins parti avec vous, nous serions réunis...", écrit cet homme endeuillé. Le jour du drame, Christophe a indiqué avoir reçu, alors qu'il était sur son lieu de travail à Orly un appel de sa compagne qui se disait menacée par des chiens. A son arrivée, il était trop tard…