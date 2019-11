Mort d'Oliver, 17 ans, en Seine-Saint-Denis : deux hommes soupçonnés d'avoir participé au lynchage écroués

Après des journées de recherche et alors que le corps sans vie de la victime a été retrouvé jeudi dernier près de Tours, une semaine après sa disparition, le travail des enquêteurs avance. Samedi, deux jeunes de 26 et 27 ans, accusés d'avoir frappé, séquestré et tué Oliver, 17 ans, ont été mis en examen et écroués.

Ces deux individus, originaires de Noisy-le-Sec, sont notamment poursuivis pour séquestration avec actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Le premier s'était présenté spontanément à la police mardi et le second avait été arrêté jeudi au retour d'un voyage express en Thaïlande. Lundi dernier, un troisième garçon, originaire lui aussi de Noisy-le-Sec et âgé de 17 ans, avait lui aussi été mis en examen et écroué.