Mort d'un automobiliste à Poissy : un policier mis en examen pour meurtre

Selon une première version des faits présentée par le parquet et une source policière quelques heures après l'incident, le policier avait ouvert le feu sur le véhicule au moment où celui-ci lui fonçait dessus. La voiture avait été repérée peu auparavant par le fonctionnaire et deux de ses collègues de la BAC, après des "manœuvres erratiques" sur le périphérique parisien. A son bord, le conducteur de 28 ans et deux passagers, de 29 et 33 ans, tous originaires des Yvelines.

Le chauffeur refusait alors d'obtempérer et prenait la fuite : une course-poursuite s'engage alors sur l'A13 jusqu'à Poissy, où le conducteur immobilise sa voiture. L'agent sort alors de son véhicule et l'automobiliste redémarre, "mettant en danger le policier qui, au passage de la voiture, ouvre le feu et blesse mortellement le conducteur", avait assuré le parquet la semaine dernière. Deux enquêtes avaient d'ailleurs été ouvertes : l'une, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour éclaircir les circonstances du tir du policier, l'autre menée par la Sûreté départementale pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide.