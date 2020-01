Mort de Cédric Chouviat après une interpellation : son père demande l’interdiction du plaquage au sol

Depuis des années, Amnesty International alerte sur le danger que représente le plaquage ventral. L’association Acat (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) livre le même combat, et milite elle aussi pour une interdiction.

Pour l’instant, la technique est seulement strictement encadrée, par une circulaire de 2008 complétée en 2015. Le texte indique que "la compression - tout particulièrement lorsqu'elle s'exerce sur le thorax ou l'abdomen - doit être la plus momentanée possible et être lâchée dès que la personne est entravée par les moyens réglementaires et adaptés". Le 8 janvier, Christophe Castaner a déclaré attendre la fin de l’enquête sur la mort de Cédric Chouviat pour éventuellement reconsidérer la pratique du plaquage ventral. “S’il est établi qu’une technique, quelle qu’elle soit, et je ne suis pas dans l’affirmative, peut générer la mort d’un homme, évidemment nous étudierons la question de suspendre cette technique”, a-t-il déclaré.