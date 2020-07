Mort de Cédric Chouviat : les policiers ont-ils menti avec l'accord de leur hiérarchie?

Il y a un mois, on apprenait que le 3 janvier dernier, jour de son interpellation sur le quai Branly dans le 7e arrondissement de Paris, Cédric Chouviat avait répété à sept reprises "J'étouffe" avant de perdre connaissance et de décéder à l'hôpital deux jours plus tard. Ce mercredi 22 juillet, de nouvelles révélations sur la mort de ce livreur de 42 ans, marié et père de famille sont faites sur les conditions dans lesquelles ce dernier a été interpellé par des policiers et sur les minutes qui ont suivi.

Témoignages, vidéos, PV d'audition de garde à vue, Mediapart et Libération ont ainsi eu accès à plusieurs documents et en révèlent en partie le contenu qui pointe du doigt la responsabilité des quatre fonctionnaires – trois hommes et une femme- intervenus ce jour-là, mais aussi le soutien qu'ils auraient reçu de leur collègues et de leur hiérarchie après la mise au sol du quadragénaire et son malaise.