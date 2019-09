Mort de Steve à Nantes : le rapport de l'IGA ne conclurait pas à une faute de la Ville et du préfet

ENQUÊTE - Les résultats de l’enquête de l’Inspection générale de l’administration (IGA) au sujet de la mort de Steve dans la nuit du 21 juin au 22 juin 2019, ne conclurait pas à une faute de la Ville de Nantes et du préfet, selon les informations de la presse locale. Les conclusions du rapport de l’IGA sont attendues au plus tard le 15 septembre.

Elles devaient être rendues le 4 septembre mais avaient été retardées. "Le chef de service a demandé au ministre de l’Intérieur un délai complémentaire pour rendre ses conclusions, avait déclaré Laurent Nuñez, secrétaire d’État à l’Intérieur, lundi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire. Ce délai complémentaire lui a naturellement été accordé, c’est une affaire complexe, et au plus tard au 15 septembre nous aurons ce rapport". La semaine précédente, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait assuré qu’il rendrait "publiques" ces conclusions et qu’il en "tirerai(t) toutes les conséquences".

Ainsi, d'ici à lundi maximum, elles devraient être connues de tous. A quelques heures ou quelques jours de leur diffusion, Ouest France a d'ores et déjà relayé quelques informations au sujet de ces conclusions. Ainsi, selon le quotidien régional, "les résultats de l’enquête de l’Inspection générale de l’administration (IGA) au sujet de la mort de Steve MaIa Caniço le soir de la fête de la musique ne conclut pas à une faute de la Ville de Nantes et du préfet"