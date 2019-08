Mort de Steve Maia Caniço à Nantes : des témoins racontent leur nuit d'horreur, au milieu des gaz lacrymogènes

"C’est au moment où le nuage nous a envahis qu’on a vu des gens tomber dans la Loire" déclare une témoin. Dix-huit des 148 personnes interrogées par Media'Son déclarent avoir vu des gens tomber dans le fleuve. "Soudain, j’aperçois une personne dans la Loire, elle avait du mal à nager et s’éloignait de la berge" explique-t-elle, alors que vers 4h40 elle s’est approchée du bord du fleuve pour mieux respirer. "Avec un petit groupe de personnes nous lui parlions afin qu’elle reste éveillée et nous lui éclairions la berge pour qu’elle s’en approche. Je n’ai pas pu voir dans ce chaos et cette confusion si la personne avait été repêchée…"





Les témoins font également état du manque d'aide des policiers pour repêcher les fêtards tombés à l'eau. "Quand on est allés voir la police pour leur dire qu’il y avait des gens à l’eau, on s’est fait envoyer balader" explique un témoin. "On était une dizaine près de l’eau, on suivait un mec qui se débattait dans la flotte. On est allé voir les flics pour qu’ils nous aident, ils ont répondu texto : ‘C’est pas notre boulot, c’est celui des pompiers’" ajoute un autre.