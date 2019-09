Mort de Steve à Nantes : son téléphone bornait au moment de l'intervention policière

Dans un premier temps, juste après la disparition de Steve, les policiers de la sûreté départementale entament les recherches et demandent ses "Fadet", ces factures téléphoniques qui détaillent les appels et messages envoyés ou reçus. C’est là qu’ils découvrent que le jeune homme a envoyé un dernier message à 3H16 du matin, une information qu’ils versent au rapport. Celui-ci, daté du 16 juillet, ne sera finalement publié que quinze jours plus tard, le 30 juillet, au lendemain de la découverte du corps du jeune homme.