Mort de Steve Maia Caniço : la cheffe de l'IGPN réfute avoir "dédouané la police"

En hommage au jeune homme, plusieurs rassemblements ont eu lieu ce samedi en France. Et notamment à Nantes, où plusieurs centaines de manifestants de tous âges ont défilé vers la préfecture puis vers la cathédrale et le château, dans un face à face tendu avec les forces de l'ordre. Gaz lacrymogène et canon à eau ont répliqué à des jets de projectiles et départs de feu. Plusieurs barricades ont été dressées et des vitrines brisées.