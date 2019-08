Mort de Steve Maia Caniço : le préfet de Loire-Atlantique va porter plainte contre l'ex-journaliste Claude Sérillon

Après des semaines d'interrogations et de mises en cause de l'intervention policière qui avait dispersé la soirée techno sur les bords de Loire au cours de laquelle le jeune homme avait disparu, le corps de ce dernier avait été repêché, mort, dans la Loire, le 29 juillet.





Une semaine plus tard, le rapport de l'Inspection générale de la police nationale, qui avait mené une enquête pour en savoir davantage sur les circonstances de l'intervention policière, avait remis le feu aux poudres en affirmant qu'il ne pouvait "être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de monsieur Steve Maia Caniço". Devant les réactions outrées face à ce qui semblait être une absolution de l'action policière le 21 juin, l'IGPN avait rappelé que l'enquête judiciaire était, elle, toujours en cours, et que son jugement ne portait que sur le comportement de la police ce soir-là, et non "sur les consignes de la préfecture d'aller éteindre la musique à 4h du matin".





Les obsèques de Steve Maia Caniço auront lieu lundi 12 août à Nantes