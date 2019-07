Mort de Steve Maia Caniço : quel sera le rôle de l'Inspection générale de l'administration ?

Quel est donc le lien entre le décès de Steve Maia Caniço dans la Loire et l'Inspection générale de l'administration ? Il ne faut pas s'attendre à ce que l'IGA effectue une contre-enquête policière sur les circonstances du drame. Dans la lettre de saisie envoyée à l'Inspection, qu'a pu consulter l'AFP, Christophe Castaner demande à ce que soit examiné "les modalités de préparation des concerts de sound systems en vérifiant les dispositions prises en matière de sécurité des participants compte tenu des risques identifiés de sécurisation physique du site et de dimensionnement des dispositifs de police et de secours."





Christophe Castaner a également demandé à ce que soit étudié "les conditions de gestion des incidents et, plus particulièrement, les circuits d’information et de décision entre les services de l’Etat et ceux de la Ville de Nantes" dans le cadre de l'organisation de la Fête de la musique. Les conclusions de l'IGA seront publiées le 4 septembre prochain.





Contacté par LCI, Michel Rouzeau, chef de service de l'Inspection générale de l'administration, nous indique que "l'IGA ne communique pas sur les enquêtes en cours". Impossible donc d'en savoir plus sur les inspecteurs qui seront dépêchés à Nantes et sur le fonctionnement de leur enquête