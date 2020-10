Mort de Victorine en Isère : les zones d'ombre de l'enquête

Au cours de sa garde à vue, le suspect a déclaré aux enquêteurs qu’"il aurait vers 19h croisé par hasard Victorine alors qu'il pratiquait un footing" ce samedi 26 septembre, tandis que l'étudiante en BTS communication rentrait au domicile familial à pied, ayant raté son bus après une après-midi de shopping avec des amis. A l'entendre, "il y aurait eu dispute après une bousculade involontaire, il aurait paniqué, lui aurait serré le cou et aurait ensuite déposé le corps inanimé dans le torrent", a exposé devant la presse le procureur de la République adjoint de Grenoble Boris Duffau.

Ce gérant d'entreprise, qui a déjà été condamné à une dizaine de reprises pour des faits de petite délinquance mais sans passer par la prison, serait ensuite rentré chez lui, aurait mis ses vêtements dans un sac et aurait ensuite pris une douche. Ces habits ont été retrouvés par les enquêteurs. L'homme a été mené mercredi sur les lieux des faits où des vérifications ont permis d'"accréditer une partie de ses déclarations", a souligné le procureur de la République adjoint de Grenoble.

Les conclusions de l'autopsie qui mentionnent des ecchymoses au niveau du cou confirment l'étranglement, et la mort par noyade. Toutefois, malgré un pantalon retiré et retrouvé à proximité du corps de la jeune femme, le suspect, qui aurait agi seul, "nie tout mobile sexuel". Père d'un enfant de 6 mois, le suspect habite dans le quartier des Fougères, à Villefontaine, à environ 800 mètres du domicile des parents de Victorine. Mais il affirme qu’il ne connaissait pas la victime.

- Me Kelly Monteiro, l’avocate de la famille Dartois.

On a des déclarations parcellaires, qui posent des question.

On a des déclarations parcellaires, qui posent des question. - Me Kelly Monteiro, l’avocate de la famille Dartois.

La famille de Victorine, "soulagée" de cette arrestation, est maintenant en proie à "la colère" après ces aveux car "tout laisse à penser que le mobile est sexuel", a déclaré devant la presse Me Kelly Monteiro, l’avocate des Dartois. "On n'étrangle pas une jeune fille parce qu'on l'a bousculée" d'autant que Victorine, jeune fille "gentille et pas agressive" ne se serait "pas emportée" pour un geste involontaire.

Interrogée sur la proximité du suspect avec la famille, l’avocate de la famille Dartois a indiqué que le mis en examen était "absolument inconnu, son nom n'évoque rien à la famille", seule une des sœurs de Victorine "pense avoir été en classe de primaire avec son frère". "On a des déclarations parcellaires, qui posent des questions", a-t-elle ajouté. Le voile n'a pas été complètement levé sur les circonstances de ce meurtre et "l'enquête est loin d'être terminée", estime le procureur de la République adjoint de Grenoble Boris Duffau, car la mise en examen comporte aussi les chefs d'"enlèvement et séquestration".